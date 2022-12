WK-dromedaris Tamim brengt 24.000 euro op voor strijd tegen parkinson

Izegem RESTOTIP. Heerlijke streek- en seizoensge­rech­ten in eethuis Grote Markt

Is er leven na brasserie Vintage? De vraag stellen is ze beantwoorden, want in hetzelfde pand in het centrum van Izegem huist voortaan eethuis en tearoom Grote Markt. Drijvende krachten zijn cafébaas Tom Sintobin en kok Jurgen Defour, die samen al een succesvolle tandem vormen in het iets verderop gelegen De Koornmarkt. Zorgen ze ook hier voor culinaire verrassingen?

25 november