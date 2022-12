Wit-Gele Kruis schenkt 1.000 euro aan De Kapstok

Het Wit-Gele Kruis schenkt elk jaar 1.000 euro aan een goed doel, een bedrag dat grotendeels afkomstig is van afgestane bestuurdersvergoedingen. Eerder werd zo ook al vzw Boven de Wolken gesteund. Dit keer werd gekozen voor De Kapstok. Die vereniging runt zowel een voedselbank als een tweedehandskledingwinkel in de Joris Wybostraat in Pittem. Sinds corona en de energiecrisis is het aantal gezinnen in armoede uit Pittem en Wingene dat er komt aankloppen meer dan verdubbeld. Begin deze maand lanceerde De Kapstok nog een bewustmakingscampagne rond armoede.