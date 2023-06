WEER. Zo goed als helder weer in Pittem vanochtend

Veel twijfel in Pittem over eventuele fusie met Tielt en Meulebeke: “Een kwestie van het hoofd tegen het hart”

Alleen al omdat er minder politici nodig zullen zijn zal een fusie van Tielt, Pittem en Meulebeke een besparing van liefst 1,8 miljoen euro opleveren. Dat bleek woensdag tijdens de voorstelling van de resultaten van de bestuurskrachtanalyse in Pittem. Al is er nog niets beslist. Van de drie partners zijn het de Pittemnaars die met de meeste bedenkingen zitten. Zelfs burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) is er nog niet over uit. Maar de klok tikt. Lees hier hoe Pittem tegenover dit fusieverhaal staat.