WEER. Vanochtend helder weer in Pittem

Theater Malpertuis zoekt sponsors voor nieuwe verwar­mings­ke­tel

Theater Malpertuis is op zoek naar ‘vossen’ die het Tieltse theater een financieel duwtje in de rug willen geven. Malpertuis wil in het volgende seizoen namelijk investeren in een nieuwe, energiezuinige verwarmingsketel, maar daar hangt een stevig prijskaartje aan vast.