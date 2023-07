WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Pittem vandaag

Alle Tieltse politieke partijen staan achter fusie met Meulebeke, alleen Iedereen Telt twijfelt: “Niet tegen fusie, maar wel tegen blanco cheques”

De princiepsbeslissing om over te gaan tot een fusie met Meulebeke zal op de gemeenteraad van 6 juli in Tielt goedgekeurd worden met 23 stemmen voor en 4 onthoudingen. Meerderheidspartij CD&V en alle Tieltse oppositiepartijen zijn voorstander. Alleen Iedereen Telt is van plan om niet mee te stemmen. “Niet omdat we tegen de fusie zijn, maar wel omdat er inhoudelijk nog te veel onduidelijk is”, aldus schepen Pascale Baert.