WEER. Kans op zware regen en bewolking in Pittem vanochtend

Bollewerp­straat tijdelijk onderbro­ken

De Bollewerpstraat in Ingelmunster is van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 april afgesloten vanaf de Oostrozebekestraat tot en met huisnummer 9. Aannemer TM-GGW zal er in opdracht van Fluvius een aanpassing doen aan het laagspanningsnet en een 400V-kabel aanleggen. Het éénrichtingsverkeer in de Bollewerpstraat wordt tijdelijk opgeheven. De parking aan het ontmoetingscentrum en Villa Max is niet bereikbaar.