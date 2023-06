WEER. Kans op lichte regen en bewolking vanochtend in Pittem

Tielte­naars lijken open te staan voor fusie met Pittem en Meulebeke: “Meer dan alleen financiële voordelen”

Maar liefst 113 Tieltenaars woonden donderdagavond de infosessies over de resultaten van de bestuurskrachtanalyse bij. Daarbij wordt concreet nagedacht over een snelle fusie tussen de gemeenten Tielt, Meulebeke en Pittem. Knopen zijn nog niet doorgehakt, maar in Tielt lijkt er in elk geval wel een draagvlak voor te zijn.