WEER. Kans op helder weer vanochtend in Pittem

Woning onbewoon­baar nadat haag vuur vat, bewoonster afgevoerd

In de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Ingelmunster brak zondagnamiddag omstreeks 14 uur brand uit aan een woning. Een haag vatte vuur, maar de vlammen sloegen over op de woning. Het huis is zwaar beschadigd en is onbewoonbaar. De bewoonster werd afgevoerd naar het ziekenhuis.