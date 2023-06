WEER. Kans op helder weer vanochtend in Pittem

MIJN DORP. ‘Feesten­bur­ge­mees­ter’ Filip Vanluchene over zijn Meulebeke: “Trots dat we de Berenfees­ten op Ter Borcht kunnen organise­ren”

Er zijn weinig mensen die beter weten hoe het er in Meulebeke aan toe gaat, want Filip Vanluchene (52) woont al zijn hele leven in de Berengemeente. De tekenaar bij Govar Industriebouw geniet met zijn vrouw Luut en kinderen Wout en Lieze van het goede leven in Meulebeke en is na zijn werkuren een van de drijvende krachten achter de jaarlijkse Berenfeesten. Die wijken dit jaar uit naar recreatiedomein Ter Borcht, niet toevallig één van de lievelingsplekjes van Filip. Welke andere herinneringen hij aan zijn gemeente koestert lees je hieronder.