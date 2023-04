WEER. Kans op bewolkt weer vanochtend in Pittem

Nieuw verkeers­leef­baar­heids­plan Tielt is klaar: “We roepen de Tielte­naars op om dit een eerlijke kans te geven”

Tielt heeft er drie jaar op moeten wachten, maar het nieuwe verkeersleefbaarheidsplan is af. En het is ingrijpend. Deze zomer al zal nagenoeg het hele centrum van de stad een zone dertig worden, er komen een heleboel fietsstraten, de knip op de Markt wordt permanent én alle doorgaand vrachtverkeer wordt geweerd. Lees hier hoe fietsers en voetgangers koning moeten worden in Tielt en deelgemeenten.