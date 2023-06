WEER. In Pittem zo goed als heldere ochtend

Livios Veel meer laadpunten in Nederland dan in België: “Vanaf 2025 moeten we een versnel­ling hoger schakelen”

Nederland haalde recent de kaap van 500.000 laadpunten. In België zijn er maar 30.293 publieke en semipublieke laadpunten. Vanwaar dat verschil? En hoe brengen we daar verandering in? Want tegen 2030 rijden er naar schatting 1,6 tot 2 miljoen elektrische auto’s rond in ons land... Bouwsite Livios vroeg het aan EV Belgium.