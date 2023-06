WEER. In Pittem bewolking vanochtend

Provincie­raad pleit voor herstel recht­streek­se treinver­bin­ding tussen De Panne en Brussel

De provincieraad keurde donderdag unaniem een motie goed waarin de NMBS gevraagd wordt om treinlijn 73 in ere te herstellen. Dat is de rechtstreekse lijn van De Panne over Gent tot in Brussel.