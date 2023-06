WEER. Bewolkt weer in Pittem vanochtend

Nieuw mobili­teits­plan Pittem is klaar, meest twijfel over knip in Egemstraat: “Vrees dat handelaars minder passage zullen hebben”

Donderdagavond werd het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente voorgesteld in De Magneet. Het eenrichtingsverkeer in de Koolskampstraat, de uitbreiding van de zone 30, de nieuwe fietszone in de smalle straten rond de Markt, de tonnagebeperking en de knip aan de Kromte konden op begrip rekenen, al was er duidelijk wel twijfel over de knip in de Egemstraat. Burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) benadrukt dat die laatste knip een proef is.