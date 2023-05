WEER. Bewolking in Pittem vanochtend

Vicky en Tiny stappen 790 kilometer naar Compostel­la voor vingerpro­the­ses Kenny: “Toen ik het bloed zag spetteren, wist ik meteen dat het serieus was”

35.000 euro. Dat is de kostprijs van de protheses die voor Kenny Priem (41), die enkele vingers van z’n linkerhand verloor tijdens verbouwingswerken, echt het verschil kunnen maken. Vrienden Vicky Logghe (32) en Tiny Decoster (51) stappen deze zomer naar Compostella en koppelen ze hier een ‘crowdfunding’ aan, want “van een tussenkomst door het ziekenfonds is er geen sprake”, aldus Kenny. Een warm verhaal over hoe vrienden in de bres springen voor elkaar.