Vzw organiseert benefiet voor sociale projecten van Egemnaar Freddy De Geytere in Guatemala

Minder bedrijven en woningen getroffen in aangepast Ventilus-tra­ject, maar...: “Nu komen kabels vlak naast onze evenemen­ten­ruim­te te hangen”

Het tracé voor de nieuwe Ventilus-hoogspanningsverbinding is na overleg met verschillende gemeenten op enkele plaatsen licht aangepast, zodat minder huizen en bedrijven getroffen worden. Al blijkt dat niet voor alle betrokkenen een goede zaak. Zo passeren de kabels in de gewijzigde plannen rakelings langs de evenementenruimte in Skyline Park, tot grote ergernis van de zaakvoerders. Al is het traject zelf niet wat de zaakvoerders het meest stoort.