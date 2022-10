Vzw houdt benefiet voor sociale projecten van Egemnaar Freddy De Geytere

In El Tumbador, zoals het dorp heet, konden de kinderen tot juni 2022 naar school met mondmasker, maar nu is er terug afstandsonderwijs. “De leerkrachten maken lesmappen, kopiëren die en brengen ze aan huis”, weet Jean-Pierre De Backere van de vzw. “In het revalidatiecentrum wordt verder gewerkt, maar bij een positieve coronatest wordt het centrum uit voorzorg een maand gesloten. Giften blijven levensnoodzakelijk om het centrum draaiende te houden. Ondanks covid blijven sympathisanten ter plaatse en de plaatselijke vzw ABET gelukkig fondsen inzamelen.” Die laatste vzw richtte Freddy zelf op, met de bedoeling om de projecten op termijn over te nemen. “Freddy is dit jaar erg ziek geweest, waardoor de vzw onverwacht de leiding in handen moest nemen. Maar ze doorstonden de vuurproef en Freddy, die terug op de been is, volgt voortaan de dingen wat meer van op de zijlijn op.”

Om geld in het laatje te brengen en om sympathisanten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in El Tumbador, wordt op 13 november een ontmoetingsdag met een benefietmaaltijd georganiseerd in De Magneet in Pittem. Van 12 tot 14 uur is er een buffet à volonté, na 14 uur is er een koffietafel, een tombola en muzikale omkadering. Kaarten voor het buffet kosten 25 euro (voor kinderen tussen 6 en 12 jaar is dat 15 euro) en zijn te bestellen via info@triangulovzw.be of bij de bestuursleden. Ook financiële giften (met fiscaal attest vanaf 40 euro) blijven welkom via BE11 7380 1254 4748. Meer info op www.triangulovzw.be.