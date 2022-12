Vrouw krijgt 2 jaar cel voor reeks internetoplichtingen

Roeselare/Kortrijk/Ieper “Geen algemene oproep tot boeteloze maand”: Zuid-West-Vlaam­se politiezo­nes blijven controle­ren tijdens eindejaars­pe­ri­o­de

De politiekorpsen in Zuid-West-Vlaanderen hebben geen algemene richtlijn uitgevaardigd om wel of niet deel te nemen aan de ‘boeteloze maand’. Of er wordt deelgenomen aan de protestactie van de politievakbonden zal een beslissing zijn van iedere individuele agent afzonderlijk. “Verkeersveiligheid is te belangrijk om daarvoor een algemene oproep te doen”, klinkt het unisono.

15 december