Vrouw (27) hangt 18 maanden cel boven het hoofd voor reeks internetoplichtingen

Beveren Jeugdate­lier De Durvertjes doet Beveren lachen

Jeugdatelier De Durvertjes is terug met de tiende editie van de comedy-avond Beveren Lacht. Op zaterdag 19 november halen zij niemand minder dan MC Koen Dewulf, Jasper Posson, Ygor en Erhan Demirci naar De Nieuwe Deure langs de Izegemseaardeweg. Tickets kosten 18 euro, voor een VIP-ticket tel je 30 euro neer. De deuren gaan open om 19.30 uur, VIP-gasten worden al vanaf 18 uur in de watten gelegd met een uitgebreide receptie. Meer info en tickets via https://www.beverenlacht.be.

16 november