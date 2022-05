Voorstelling eerste ontwerp nieuwe sporthal uitgesteld door prijsstijgingen

Roeselare Euro Shop zwaait gepensio­neer­de medewer­kers uit

Euro Shop Roeselare, in 2020 nog deelnemer aan onze Ronde tegen Corona, nam afscheid van enkele trouwe medewerkers. Zij werden uitgezwaaid met een feestelijk moment in Bistro D. In totaal gaat het om zeven mensen. Enkelen onder hen moesten door corona eventjes wachten op hun uitzwaaimomentje. Geert Kerckhof neemt na 43 dienstjaren afscheid van de winkel langs de Meensesteenweg die in 1958 opgericht werd door Daniël Kerckhof. Marnik Wybo werkte er op zijn beurt 23 jaar en Jozef Mestdagh was er 14 jaar in dienst. Ook Dominique Carlier, Jan Vanraes, Friede Labeeuw en Christine Vandeviaene werden in de kijker gezet naar aanleiding van hun pensioen. Dominique en Jan werkten beiden 9 jaar bij Euro Shop, Friede 11 jaar en Christine tot slot 6 jaar.

11:43