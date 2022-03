Voormalig schooldirecteur en laureaat Egemse verdienste Dries Bethune overleden

Dries Bethune groeide op in Tielt en ging op zijn 25ste aan de slag als leraar in de toenmalige jongensschool in Egem en werd er later ook directeur. Hij gaf het verenigingsleven in het dorp een nieuw elan. Zo werd hij in 1960 secretaris van het Davidsfonds en stond hij aan de wieg van het Egems Gemengd Koor. Hij was ook medestichter van het Egems Atletiekcomité en van de Egemse Raad voor Cultuurbeleid, terwijl hij ook binnen Heemkundige Kring Valère Arickx actief was.