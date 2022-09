‘Voetgangerscirkel’ voor minder mobiele bewoners in Pittem

Ardooie Gezinsbond organi­seert tweede­hands­beurs

Gezinsbond Ardooie palmt op zondag 25 september CC ’t Hofland in voor hun tweedehandsbeurs. Tussen 13 en 16 uur kan je er terecht om baby- en kinderkledij tot 16 jaar, bedjes, buggy’s, parken, fietsjes, speelgoed, schoolgerief,… tegen mooie prijsjes aan te schaffen. De inkom tot de beurs is gratis. Heel de middag zijn de bar en cafetaria ook open waar je kan genieten van een koffie met een wafel of pannenkoek, een streekbiertje, een frisdrank of een versnapering. Wil je last minute nog deelnemen als standhouder? Neem dan zo snel mogelijk contact op via tineke-frederik@skynet.be. Leden betalen 10 euro per stand en per persoon, niet-leden 20 euro.

22 september