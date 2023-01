VillaVip-zorgvorm rondt kaap van honderd bewoners met een beperking: “Elodie heeft hier een warme tweede thuis gevonden”

PittemVillaVip, een relatief nieuwe cohousingvorm waarbij koppels in een aangepaste woning voor personen met een beperking zorgen, heeft de kaap van honderd bewoners gerond. Die eer was voor Elodie Joye, die samen met drie anderen in de nieuwe VillaVip-woonst in Pittem verblijft.

Elodie woont sinds oktober samen met collega-bewoners Jens en Emile in de Schuiferskapellestraat in Pittem. Onlangs kwam er met Lisa een vierde bewoner bij. Ze zijn er in goede handen, want Els Masschelein en haar man Günther Denoo hebben allebei bakken ervaring in de zorgsector. Els is fulltime bezig met de zorg voor de gasten, terwijl Günther de zorg combineert met het runnen van café ‘t Mandeken in Zwevezele. Het koppel woont samen met hun jongste zoon Tristan (18) net naast de zorgwoning. Zo staat er dag en nacht iemand paraat. De zorgwoning telt tien (!) afzonderlijke slaapkamers, een gemeenschappelijke leefruimte met open keuken en verschillende badkamers. Hun oudste zoon Lennert (25) is ondertussen het huis uit, al komt hij nog regelmatig over de vloer.

Quote Ook in het dorp worden we trouwens met open armen verwelkomd. Zo gaat Elodie al meehelpen in het woonzorg­cen­trum, terwijl we voor de school ook fruit helpen snijden. En ook bij de bakker en de beenhouwer kennen ze ons al. Els Masschelein

Met open armen

“Eigenlijk vormen we nu zowat één groot gezin”, vertelt Els, die meer dan dertig jaar bij Dominiek Savio in Gits werkte. “We kijken er al naar uit om die te verwelkomen, al is het uiteraard wel telkens wat aanpassen voor iedereen. Het is in het begin wat zoeken, maar uiteindelijk zijn we hier samen heel gelukkig. Al is het wel hard werken. Binnenkort gaan we een vacature uitschrijven voor een opvoeder, omdat we nu toch stilaan op de grens zitten van wat haalbaar is voor Günther en ik alleen. Maar ik denk dat we er hier toch al een gezellige thuis van gemaakt hebben voor iedereen. Ook in het dorp worden we trouwens met open armen verwelkomd. Zo gaat Elodie al meehelpen in het woonzorgcentrum, terwijl we voor de school ook fruit helpen snijden. En ook bij de bakker en de beenhouwer kennen ze ons al. Ze hebben zelfs al - tijdens de sluitingsuren - geholpen om de frigo’s aan te vullen in het café. Speciaal om de honderdste bewoner te vieren, heeft Emile trouwens alle VillaVip-woningen afgebeld en de voornamen van alle bewoners gevraagd. Al die namen zie je hier vandaag aan de muur hangen.”

Volledig scherm Els Masschelein samen met Elodie, Jens, Lisa en Emile. Günther was verontschuldigd voor de foto. © Sam Vanacker

Zorgkoppels vinden

Initiatieven als VillaVip konden ontstaan dankzij de invoering van de Persoonsvolgende Financiering voor personen met een handicap in 2017, waarbij zorgverstrekkers niet langer rechtstreeks gefinancierd worden door de Vlaamse overheid. “De honderdste bewoner konden we niet onopgemerkt laten voorbijgaan”, gaat zorgcoördinator Liesbeth De Dekker verder. “Het bewijst dat honderd mensen het volste vertrouwen hebben in ons concept en dat het wérkt. Ondertussen hebben we al veertien actieve woningen in Vlaanderen, met nog een drietal in ontwikkeling. De grootste moeilijkheid blijft wel het vinden van een zorgkoppel. De verantwoordelijkheid is per slot van rekening niet te onderschatten, al kan ik met de hand op het hart zeggen dat geen enkele van onze zorgkoppels spijt heeft gehad van hun beslissing.”

Elodie voelt zich in Pittem in elk geval helemaal thuis. Trots toont ze de gasten haar kamer, die ze helemaal zelf mocht inrichten. “Ik ken Els eigenlijk al veertien jaar, al van toen ik nog bij Dominiek Savio zat. En ook Jens en Emile ken ik al lang. Het zijn toffe gasten en we zijn goede vrienden”, vertelt ze. Haar mama Griet Craeymeersch knikt. “Elodie is hier heel gelukkig. Zeker tijdens de coronaperiode had ze het even moeilijk, maar hier heeft ze echt een warme tweede thuis gevonden. Het is een vorm van zorg die het dichtst staat bij hetgeen we haar thuis zouden kunnen bieden. Onlangs vroegen we haar of ze mee wou op een korte vakantie, maar ze wou koste wat het kost hier blijven. Dat zegt eigenlijk alles, niet?”

Volledig scherm Elodie Joye in haar kamer © Sam Vanacker

Volledig scherm Speciaal voor de gelegenheid was de leefruimte erg mooi versierd © Sam Vanacker

