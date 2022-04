VIDEO. Trialparcours in Egem is klaar: “Er komt nog een plakkaat voor passanten die zich afvragen wat precies de bedoeling is”

De komst van een trialparcours in Egem, met meteen daarnaast een nieuw BMX-parcours én een nieuw speelpleintje voor kinderen, werd door het gemeentebestuur en de betrokken sportclubs al aangekondigd in maart vorig jaar. Zeker voor de leden van de MTK Trial Club van Egem, die wekelijks aangewezen waren op het parcours in Aalter, kwam dat als een godsgeschenk. De officiële opening is pas voor 22 mei, maar het trialparcours is nu al klaar. Het gaat om een hindernissenbaan voor zadelloze trialfietsen. Die spectaculaire sport wordt in Egem beoefend door de familie Blomme, die de MTK Trial Club runt. Terence Blomme (14) en zijn broer Kenzo (17) springen zonder een voet op de grond te zetten vlotjes op en over de betonblokken.

“We zijn ongeveer een jaartje geleden gestart met een zoektocht naar materialen”, legt Jurgen Blomme uit. “Vaak konden we erg mooie stukken voor een appel en een ei op de kop tikken, al heeft het transport wel een kleine investering gevergd. De boomstronken komen uit Kluisbergen, de rioolbuizen vonden we in Torhout en de betonblokken in Waregem. Enkele andere blokken hebben we zelf gegoten. Lange tijd was alles gestockeerd op verschillende plekken in de omgeving, maar in de paasvakantie zijn we van start gegaan met de plaatsing. Het resultaat is ondertussen getest en goed bevonden. Het is een mooi, ruim parcours geworden met veel variatie en het is geschikt voor verschillende niveaus.”