Twee wielertoeristen, waaronder schepen van Damme, zwaargewond na botsing met motor in Pittem

Asfalt vervangt klinkers in Hoogleen­straat

De klinkers in de Oostrozebeekse Hoogleenstraat, tussen de rotonde aan de Dentergemstraat en het kruispunt met de Papegaaistraat, worden uitgebroken en vervangen door asfalt. Dit over de volledige breedte van de weg, dus zowel de rijweg als het fietspad. Ook het stukje wegdek in klinkers richting de Mandel wordt uitgebroken en vervangen door asfalt. De werken starten op woensdag 19 april en zullen maximum één week duren. Tijdens de werken zal er geen verkeer mogelijk zijn. Bovendien zal er verplicht eenrichtingsverkeer zijn in de Papegaaistraat en de Tuinstraat komende vanaf de Hoogleenstraat.