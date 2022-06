Toneelkring brengt ‘God & Darwin’ op de planken ten voordele van wzc Sint-Remigius

Loridans Pittem organiseerde vorig jaar in november ook al een toneelstuk ten voordele van de animatie van Sint-Remigius, maar door corona was de opkomst toen gering, terwijl de bar evenmin kon openen. Toneelmeester Gaspard Vandewalle, die in het stuk samen met Marianne Bruneel de hoofdrollen vertolkt, suggereerde daarop om het stuk te hernemen. In het stuk, dat in 2019 ook al een mobiele versie kreeg, staat het debat tussen geloof en wetenschap centraal. Kaartjes kosten 8 euro en kunnen besteld worden via gaspard.vandewalle@telenet.be.