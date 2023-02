“Toen hij me beledigde met de brandwonden in mijn gezicht, ging ik door het lint”: match stilgelegd nadat voetballer tegenspeler te lijf gaat

Roeselare In Roeselare is niemand ouder dan Martha (105): “Ik vind het nog altijd jammer dat ik geen kinderen heb. Het was ons niet gegund”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week bezoeken we Martha van Coillie (105), de oudste Roeselarenaar. “Frans en ik zijn getrouwd in 1941, tijdens de oorlog. We hadden een groot huis en waren verplicht om Duitse soldaten in huis te nemen.”