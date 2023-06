Thijs en Birgit nemen na 15 jaar afscheid van brouwerij Maenhout: “Ons verhaal stopt, maar onze bieren blijven verder leven”

Anushka neemt het roer over in café Sint-Martinus: “Ik wil het levenswerk van Christiane verder zetten”

Café Sint-Martinus in Aarsele gaat op 1 juli terug open met een nieuw gezicht achter de toog. Anushka Dequidt (57) , die al heel wat horeca-ervaring onder de gordel heeft, neemt de tapkraan over. “Dit is een cafeetje met een ziel. En dat ga ik in ere houden.”