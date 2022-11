Tearoom en bistro Alfa neemt nieuwe start... aan overkant van Tieltstraat: “Nu konden we eindelijk helemaal ons ding doen”

PittemEr is een nieuw hoofdstuk aangebroken voor tearoom en bistro Alfa in Pittem. Zaakvoerders Stephanie Crop en Roderik Van Maele openden op 1 november de deuren van Alfa 45, die zich aan de overkant van het vorige pand bevindt, in een voormalig bankkantoor. “Deze kans konden we niet laten liggen”, vertelt het echtpaar.

Stephanie en Roderik openden pas zes jaar geleden de deuren van tearoom Alfa in de Tieltstraat 52, vernoemd naar de gelijknamige bioscoop die ooit op die plek gevestigd was. Al snel groeide de zaak uit tot een gevestigde waarde in Pittem. Oorspronkelijk werden er louter snacks geserveerd, maar gaandeweg werd de kaart stevig uitgebreid. “Eigenlijk zijn we begonnen met croques en andere snacks, louter als tearoom”, vertelt Stephanie (47), die hotelmanagement studeerde.

Haar man Roderik (47) liep school in Ter Groene Poorte en is beenhouwer-traiteur van opleiding. “Onze opleidingen zijn heel complementair. We besloten om het concept wat aan te passen en meer in te zetten op gerechten, met dagschotels, biefstuk-friet, pasta en suggesties. En zo werd onze keuken na verloop van tijd wat te klein.”

Quote Het resultaat mag gezien worden. Wie hier vroeger nog in het bankkan­toor geweest is, zal het niet meer herkennen Roderik Van Maele

Toen het voormalige bankkantoor in de Tieltstraat 45 – zowat aan de overkant van hun zaak – twee jaar geleden toevallig te koop kwam te staan, aarzelde het duo niet lang. Met het oog op de toekomst kochten ze het gebouw. “Een kans die we niet konden laten liggen”, vertelt Roderik. “Enerzijds omdat we graag zelf eigenaar wilden worden (de twee huurden het pand in de Tieltstraat 52, red.), anderzijds omdat het ons ook toeliet om echt helemaal ons eigen ding te doen. Al vergde onze droom ook wel wat tijd en werk. De verbouwingswerken waren bijzonder ingrijpend. In de eerste plaats werden de appartementen op de bovenverdieping aangepakt, waarna het oude kantoor op het gelijkvloers onder handen werd genomen. Nadat alles gestript werd, zijn we eigenlijk helemaal van nul begonnen met de inrichting. Het resultaat mag gezien worden. Wie hier vroeger nog in het bankkantoor geweest is, zal het niet meer herkennen.”

Zelfde concept in nieuw jasje

Heel bewust kozen Stephanie en Roderik voor een ruime keuken. “De keuken is een stuk groter, waardoor we veel comfortabeler kunnen werken. Wel is de zaal ietsje kleiner dan in de vorige zaak, maar ideaal voor Roderik en ik om alleen te kunnen bolwerken. Het concept blijft voor alle duidelijkheid hetzelfde als vroeger, maar alles zit in een compleet nieuw jasje.”

De horecazaak bleef twee weken gesloten. “Met man en macht hebben we de voorbije dagen alles in dozen gestopt, naar de overkant gebracht en terug uitgeladen om de zaak klaar te stomen voor de opening op 1 november. Het waren twee pittige weken, maar het is ons gelukt. We zijn helemaal klaar om met Alfa 45 een nieuw hoofdstuk te starten.”

Tearoom/bistro Alfa is op maandag, dinsdag en woensdag open van 11.30 uur tot 18 uur, op vrijdag, zaterdag en zondag is dat van 11.30 uur tot 21 uur. Reserveren kan op 0489/16.61.01.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.