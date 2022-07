Streetartist Djoels geeft terras Barlaban kleur

“Elke 40 dagen krijgt een andere kunstenaar de kans om te exposeren in Barlaban”, vertelt Frederik. “Net na de heropening was dat BillonArt. In die periode kwam ik plots online overal werken tegen van Djoels. Ik was direct fan en nam contact op met haar of ze niet geïnteresseerd was om hier te exposeren. Meer nog, ik bood haar de kans om tijdens de expoook aan de slag te gaan op het terras waar er nog ruimte was voor een muurschilderij.” Djoels toonde haar werken op doek tot nu toe zelden tot nooit en was direct getriggerd door Frederik z’n vraag. “En bovendien kreeg ik carte blanche voor de mural, iets wat ik altijd enorm apprecieer”, zegt ze. “Tijdens een bezoekje vertelde Frederik me het verhaal achter Triporteur, het bier dat hij hier serveert. In het logo zie je een engel en een duivel, het goede en het kwade en daarop heb ik me geïnspireerd voor deze mural. Ik heb er een achttal uur aan gewerkt.”