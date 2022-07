Straten liggen bezaaid met erwten, brandweer moet weg weer proper maken

Roeselare Burgemees­ter reageert op open brief na dodelijk ongeval Marthe (23): “Verant­woor­de­lijk­heid van ons allemaal”

Na het dodelijke ongeval tijdens het Batjesweekend in Roeselare waarbij fietsster Marthe Hanssens (23) het leven liet, schreef leerkracht Thomas Ryon (32) een open brief naar burgemeester Kris Declercq (CD&V) waarin hij opriep strenger en beter op te treden tegen verkeersovertreders. “De brief raakte de juiste snaar”, reageert de burgervader. “Straffen is belangrijk maar er is bij iedereen een mentaliteitswijziging nodig. Zijn integrale reactie op de open brief…

