Droom je van een huis in het groen? Deze pareltjes staan te koop voor 300.000 tot 895.000 euro

Wie zijn zinnen heeft gezet op een woning in het groen mag niet te lang twijfelen, tipt onze woonexpert Björn Cocquyt. De overheid levert immers inspanningen om de weinige vrije ruimte die er nog is te bewaren. Daardoor zullen huizen met een landelijke ligging op termijn schaarser, meer gegeerd én dus ook duurder worden. Van een charmant boerderijtje in Tongeren tot een strakke villa in Turnhout: deze vijf panden in het groen staan momenteel te koop.