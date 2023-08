Studeren voor tweede zit kan in Diensten­cen­trum

De herexamens voor de deur en ook nu zorgt de gemeente Pittem voor een stille studieplek. Studenten kunnen vanaf vrijdag 18 augustus tot en met maandag vier september terecht in het zaaltje van het Dienstencentrum langs de Volderstraat 1 om er in stilte te studeren samen met andere Pittemse en Egemse studenten. Dit dagelijks, uitgezonderd op 22 augustus, van 8 tot 21 uur. Wie gebruik wil maken van deze studieruimte moet zich verplicht, en per dag, inschrijven via de gemeentelijke webshop.