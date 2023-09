“7 landen, 7 dagen en duizenden kilometers offroad”: autodealer Jeroen staat met zestien buggy’s aan de start van loodzware Illyria Rally

Jeroen Van Wanseele van Garage Bert in Tielt staat zondag in Bulgarije aan de start van de Illyria Raid, een loodzware offroad-rally waarbij in zeven dagen evenveel landen doorkruist worden. Dat doet hij niet alleen. Liefst 31 andere Vlamingen, goed voor zestien Tieltse buggy’s, gaan mee op avontuur.