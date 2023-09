Eén jaar na de rusthuis­moor­den in Oostrozebe­ke is nog steeds niemand opgepakt: “Of ze de dader nog zullen vinden? Ik denk het eerlijk gezegd niet”

“Ik weet dat het cru klinkt, maar volgens mij zal de dader nog eens moeten toeslaan.” Exact een jaar nadat de onderzoekscel van Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS de rusthuismoorden in woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke aan het licht bracht, is nog steeds geen dader gevat. Het onderzoek wordt wel geleid door een andere onderzoeksrechter en loopt volgens het parket nog steeds. Maar volgens onze informatie is er zelfs nog geen sprake van een verdachte. “Elk spoor liep dood.” Wij keerden terug naar de nabestaanden, die nog altijd wachten op antwoorden.