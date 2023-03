Sporthal krijgt ledverlichting en kleedkamercontainers, oppositie vreest voor oplapwerk

De bouw van een nieuwe sporthal in Pittem werd in juli vorig jaar uitgesteld, al betekent dat niet dat er niet geïnvesteerd wordt in de sportsite. Zo kocht de gemeente twee kleedkamercontainers en krijgt de sporthal ledverlichting. Oppositiepartij NPE is echter bang dat het om ‘oplapwerk’ gaat, waardoor een nieuwe sporthal op de lange baan geschoven wordt.

“Zijn jullie niet bezig zijn met oplappen tegen een hoge kostprijs, terwijl er geen garantie is op hoe lang de sporthal nog kan open blijven?”, aldus NPE-fractieleider Christophe Vancoillie. “Daarmee dreigen we in een Tielts zwembadscenario te geraken, want ook daar werd jaar na jaar enkel opgelapt en was er geen visie om het probleem structureel aan te pakken, met als gevolg de sluiting van het zwembad. Was het niet verstandiger geweest om de bouw van een nieuwe sporthal te spreiden over twee legislaturen? En wie garandeert bovendien dat de kostprijs zal zakken?”

“Het blijft de intentie om een nieuwe sporthal te bouwen”, aldus burgemeester Fraeyman (CD&V). “Ik ga niet ontkennen dat de sporthal versleten is, maar de structuur is nog goed. Maar omdat er een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) nodig is (de bouw zou op de plaats komen waar volgens de oorspronkelijke stedenbouwkundige plannen een parking ingetekend was - red.) konden we, nog los van het financiële plaatje, sowieso niet starten met de bouw. Een nieuw RUP vergt tijd. We hebben inderdaad in containers geïnvesteerd, maar die zullen ook tijdens de bouw van de nieuwe sporthal zeker nog hun nut bewijzen.”

Volledig scherm Een eerste, voorlopige schets die de positie van de (de benedenverdieping van) nieuwe sporthal toont. Het geel is de nieuwe hal, in het groen zien we de kleedkamers. Het rode is een inkomhal, het oranje blokje de burelen van de dienst vrije tijd. Door de nieuwe locatie is echter een nieuw RUP nodig, en dat vergt tijd. © Pittem/Google Maps

Terugverdientijd

Die containers zijn lang niet de enige nieuwigheid. “Nog deze maand wordt ledverlichting geïnstalleerd”, zegt sportschepen Stijn Vandenhende (CD&V). “De terugverdientijd daarvan is zodanig kort dat het de moeite loont. Verder zijn de voorbereidende werken voor de camerabewaking gestart en is Farys ook aan het kijken voor het beloofde kunstgrasveld. Tegen de start van het nieuwe voetbalseizoen zou dat er moeten liggen. Tot slot wordt ook nagegaan of er een skatespot gecreëerd kan worden aan de talud tussen de De Magneet en het eerste voetbalveld.”

