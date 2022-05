Sport-en jeugdsite blijft vandalen aantrekken: camera’s zijn op komst

Roeselare Noel en Denise vieren 65e huwelijks­ver­jaar­dag met jaartje vertraging

Noël Debu (90) en Denise Callewaert (88) vierden afgelopen weekend hun briljanten jubileum met een groot feest in feestzaal Orchidee. Eigenlijk was het koppel vorig jaar op 7 april 65 jaar getrouwd, maar door corona werden de festiviteiten een jaartje uitgesteld. Zo kon gelijktijdig ook getoost worden op de 90e verjaardag van Noël. De jubilarissen wonen sinds anderhalf jaar in WZC De Zilverberg. Ze bezegelden hun huwelijk met drie kinderen, zijn de trotse grootouders van acht kleinkinderen en genieten met volle teugen van hun zeven achterkleinkinderen. Noël is trouwens geen onbekende in de streek want tijdens zijn actieve carrière voerde hij het commando over de Ardooise rijkswachtkazerne.

