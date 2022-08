Sociaal Huis zoekt vrijwilligers om 80-plussers op te bellen voor ‘Pittem Lustert’

Beveren Huwelijks­boot­je Noël en Maria vaart 60 jaar

Noël Heytens en Maria De Craemer vierden afgelopen weekend de 60e verjaardag van hun huwelijksgeloften. Het diamanten paar woont langs de Heirweg waar ze schepen Bart Wenes (CD&V- ontvingen die de felicitaties namens de stad kwam overbrengen. Noël is afkomstig uit Gits terwijl Maria vroeger in Aarsele woonde. Het koppel kende elkaar al langer toen de vonk oversloeg tijdens een bromfietsenkoers in Aarsele. Het koppel stapte uiteindelijk op 28 juli 1962 in het huwelijksbootje. Noël verdiende de kost als wiskundeleraar in de Broederschool terwijl Maria haar eigen bontatelier uitbaatte. Ze bezegelden hun liefde met drie kinderen, zijn de fiere grootouders van negen kleinkinderen en hebben met Aster ook al één achterkleinkind.

3 augustus