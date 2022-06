Siegrid en Lieven brengen voor het eerst de geur van verse frietjes naar het dorpsplein van Egem: “Dorp is erg enthousiast over het Egems Frietuurke”

“Eigenlijk loop ik al tien jaar rond met het idee voor een frituur”, vertelt Lieven. “We hebben er destijds zelfs even over nagedacht om in Tielt een frituur te openen, maar uiteindelijk hebben we die stap niet gezet. Net voor de coronacrisis zijn we verhuisd naar Egem. Meteen viel me op dat de Egem een frituur miste. Toen de wereld op slot ging, begon het weer te kriebelen. Ik hou van mijn job bij nv Verhelle in Tielt en heb het geluk een fantastische baas te hebben, maar elke dag om 4 uur ‘s morgens opstaan begint stilaan te wegen. We worden er niet jonger op. Het was nu of nooit. Wanneer ik de knoop precies heb doorgehakt? Toen ik eind december een boete in de bus kreeg omdat ik geflitst was terwijl ik frieten was gaan halen(lacht). Gene zever. Diezelfde avond nog ben ik voor de computer gaan zitten en heb ik een mailtje gestuurd naar de burgemeester met de vraag wat er mogelijk was.”