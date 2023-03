Rookmelder bewijst z’n nut: bewoonster merkt brand op in berging van kangoeroewoning

Een vrouw op leeftijd sloeg alarm nadat ze eerst iets geroken had en weinig later opgeschrikt werd door het lawaai van een rookmelder. Ze stelde vast dat er brand was op de benedenverdieping van de kangoeroewoning, in een berging waar onder meer wat kasten en een wasmachine staan. Brandweerlui van de posten Pittem, Wingene, Zwevezele en Ingelmunster snelden ter plaatse. Ze kregen de situatie in een handomdraai onder controle en maakten de berging weer rookvrij. Over de precieze oorzaak van de accidentele brand is geen duidelijkheid. De schade bleef beperkt tot enkele kasten. Niemand raakte gewond.