Repair Café voortaan ook voor textiel en kleine retouches

Bedrijfs­lei­ders uit Pittem en Meulebeke helpen architec­ten exporteren met ‘Made in Flanders’

Elf bedrijven die actief zijn in de architectuursector hebben met ‘Made in Flanders’ een nieuw platform opgericht om architecten gemakkelijker in contact te brengen met Vlaamse vakbedrijven, specifiek met het oog op opdrachten in het buitenland.