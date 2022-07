QR-codes vertellen straks 100 verhalen

De Pittemse bibliotheek toont zich ambitieus. In coronatijden brachten ze her en der in de gemeente al QR-codes aan die verhalen ontsluiten. Dit als perfecte aanvulling op een ontspannende fietstocht of wandeling. Maar nu blijkt dat de bib de ambitie heeft om niet minder dan 100 plekken in Pittem en Egem te voorzien van een verhaal. Er is geen vaste route en alle verhalen kunnen apart beluisterd worden. Het volstaat om met een smartphone de QR-code te scannen en een verbinding met het internet te hebben. De verhalen werden speciaal door de bibliotheek gekozen en hebben een band met de plek waar ze werden aangebracht. Een verhaal over water bij de bufferbekkens, over verlies op de begraafplaatsen, of een gedicht voor kinderen nabij een speelplek. Op vandaag vind je al QR-codes op onder meer de begraafplaatsen van Pittem en Egem, het bufferbekken (Egemstraat en Koolskampstraat), Park Broeders Maristen, op diverse rustbankjes, Pittem-Berg, aan de buitenkapel van WZC Sint-Remigius, aan de kerk van Egem, nabij het Bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest, …