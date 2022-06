Postautootje sukkelt in de gracht: brandweer helpt bestuurder uit wagen

Pittem Roefeldag terug van weggeweest

Eindelijk kan er weer geroefeld worden. Na twee jaar niet door corona, organiseert Pittem op 25 juni opnieuw een Roefeldag, de gelegenheid voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar om op verkenning te gaan in de wereld van de volwassenen en kennis te maken met bepaalde beroepen en hobby’s. Roefeldag start om 13.30 uur aan polyvalente zaal De Magneet waarna leid(sters) van de lokale jeugdbewegingen de kinderen naar hun eerste handelaar/workshop of activiteit begeleiden. Omstreeks 15 uur is er een pauze met een drankje en een ijsje voorzien in De Magneet, waarna de kinderen nog van een tweede workshop, activiteit of ervaringbij een handelaar kunnen genieten. Deelnemen kost 5 euro. Inschrijven kan vanaf donderdag 16 juni om 19 uur via de webshop van de gemeente.

