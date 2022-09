Pompoenwedstrijd Tuinhier terug van weggeweest

Roeselare Roeselaar­se Roemenen stellen thuisland voor via tweedaagse expo

De vzw Roemenen uit Roeselare, die hun landgenoten in Roeselare ondersteunt en samenbrengt met het oog op een vlotte integratie, pakt op zaterdag 1 en zondag 2 oktober uit met een unieke tentoonstelling in Dienstencentrum Schiervelde. Onder de noemer ‘Roemeense Culturele Herfst’, een organisatie die gesteund wordt door de Roemeense ambassade in Belgie en Roemeens Cultureel Instituut in Brussel, laten ze iedereen kennismaken met hun thuisland. Je ontdekt er traditionele, handgemaakte kledij, lokale lekkernijen, kan genieten van Roemeense muziekrecitals, proza- en poëzievoordrachten, een blik werpen op Roemeens cultureel erfgoed en Roemeense dorpen dankzij een foto-expo en zelfs deelnemen aan een workshop over schilderen van houten lepels. Iedereen is op beide dagen gratis welkom van 13 tot 18 uur.

8:39