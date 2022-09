Pittemse schoolkinderen leren verkeersregels op nieuw verkeersparcours

Dankzij het parcours, dat zelfs met een werkende overweg is uitgerust, wordt Pittem voortaan ook opgenomen in het jaarlijkse mobiele lesprogramma van de politiezone Regio Tielt. Het Agentschap Wegen en Verkeer was zo vrij een terrein ter beschikking te stellen, terwijl de wegendienst van de gemeente voor de wegmarkeringen zorgde. “Hier kunnen de leerlingen van het vierde tot het zesde leerjaar de theorie over de verkeersregels in de praktijk oefenen”, legt inspecteur Stefaan Vandamme uit. “Het is de perfecte voorbereiding op het fietsexamen.”