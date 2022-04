Pittemse Saidja in nieuw seizoen van Lady Truckers: “Je moet een avontuurlijke ziel hebben. Zo hoort ‘pipi dans la nature’ er vaak bij”

Pittem/Kanegem Basisscho­len geven Moeders voor Moeders in Oekraïne duwtje in de rug van 4.000 euro

De hulpactie Moeders voor Moeders in Oekraïne, die in de regio Tielt en Pittem hulpgoederen inzamelt voor Oekraïne, heeft vrijdag een bijzonder stevig duwtje in de rug gekregen van twee lagere scholen. In basisschool Pit werd donderdag een actiedag georganiseerd die liefst 2.794 euro opbracht. Dankzij een sponsorloop wist De Wijzer in Kanegem dan weer 1.142 euro bijeen te krijgen.

1 april