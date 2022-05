Pittemse oppositie lanceert grote fusie-enquête: “Willen weten hoe de inwoners hier tegenover staan”

PittemOppositiepartij Nieuw Pittem-Egem wil in kaart brengen hoe de inwoners van Pittem en Egem staan tegenover een eventuele fusie. Daarmee reageert de partij op de fusieplannen van Wingene en Ruiselede. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) had eerder al laten verstaan dat praten met buurgemeenten sowieso geen kwaad kan.

Christophe Vancoillie (NPE) vroeg zich tijdens de gemeenteraad af of er over eventuele gesprekken met buurgemeenten gecommuniceerd zou worden met de bevolking. “We eisen harde garanties dat we in tegenstelling tot andere foute voorbeelden, zoals Mechelen-Boortmeerbeek of Wingene-Ruiselede, wel onze inwoners zullen betrekken, met inspraak vooraf.”

Schepen en toekomstig burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) reageerde dat er in elk geval gepraat zou worden. “In de zomer van 2019 hebben we een omgevingsanalyse uitgevoerd, waarbij ook al de vraag over fusies gesteld werd. Toen bleek ongeveer de helft van de inwoners geen voorstander, terwijl de andere helft voorstander was, of onverschillig stond tegenover fusies. Toen werd ook al een voorkeur gegeven. Met die basis kunnen we verder werken en als de tijd rijp is, zullen we communiceren.”

Waarom voor of tegen

Maar daar was de oppositie dus niet mee gerust gesteld. “Dit geeft ons onvoldoende garanties dat zowel wij als onze inwoners voldoende betrokken zullen worden bij een mogelijk fusietraject. Bovendien zijn de cijfers van de bevraging in 2019, net als de gegevens uit onze eigen zomerenquête van 2020, niet actueel en onvolledig. Daarom lanceren we dus nu deze grote fusie enquête, om een beter beeld te krijgen van hoe onze inwoners aankijken tegen een mogelijk fusie. We gaan ook dieper in op waarom men voor of tegen is en met welke gemeenten of steden men al dan niet zou willen samengaan. We hopen dat de inwoners massaal reageren.”

De enquête blijft online tot halfweg juni. Nadien worden de resultaten zowel aan de bevolking als aan het gemeentebestuur overgemaakt. De bevraging is te vinden op www.nieuwpittemegem.be. Een papieren versie aanvragen kan via contact@nieuwpittemegem of op 0495/41.38.86.

