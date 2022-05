Pittemse oppositie lanceert grote fusie-enquête: “Actueel beeld nodig van hoe de inwoners hiertegenover staan”

Christophe Vancoillie (NPE) vroeg zich tijdens de gemeenteraad af in hoeverre er over eventuele gesprekken met buurgemeenten gecommuniceerd zou worden met de bevolking. “We eisen spijkerharde garanties dat we in tegenstelling tot andere foute voorbeelden zoals Mechelen-Boortmeerbeek of Wingene-Ruiselede wel onze inwoners zullen betrekken, met inspraak vooraf.” Schepen en toekomstig burgemeester Denis Fraeyman (CD&V) reageerde dat er in elk geval gepraat zou worden. “In de zomer van 2019 hebben we een omgevingsanalyse uitgevoerd, waarbij ook al de vraag over fusies gesteld werd. Toen bleek ongeveer de helft van de inwoners geen voorstander, terwijl de andere helft voorstander was, of onverschillig stond tegenover fusies. Toen werd ook al een voorkeur gegeven. Met die basis kunnen we verder werken en als de tijd rijp is zal gecommuniceerd worden.”