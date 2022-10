Pittems politicus finisht Iron Man: “M’n mooiste, zwaarste en ook laatste triatlon die ik heb gedaan”

PittemVijftien West-Vlaamse triatleten hebben de moeder van alle triatlons uitgelopen. Ook Pittemnaar Christophe Vancoillie kwam vrijdag over de meet in Hawaii. Voor de lokale politicus was de Iron Man niet alleen de zwaarste, maar meteen ook de laatste triatlon in z’n carrière. “Het zweet gutste van onder mijn helm vandaan. Voortdurend drinken en je lichaam afkoelen is de boodschap.”

Liefst 5.000 atleten uit de hele wereld, zowel amateurs als profs, zakten de voorbije week af naar het Hawaiiaanse Kona om er 3,8 kilometer te zwemmen, 180 kilometer te fietsen en een marathon te lopen. Stuk voor stuk triatleten die zich eerder al hadden bewezen op andere Iron Man-wedstrijden en zo een ticket hadden bemachtigd voor de mythische wedstrijd. De 51-jarige Vancoillie, die pas zes jaar geleden met triatlons begon, wist zich vorig jaar compleet onverwacht te plaatsen bij de Iron Man in Finland. Hij twijfelde geen seconde en besloot de kans te grijpen. “Ik wist dat het loodzwaar zou worden, maar zo’n kans krijg je maar één keer in je leven”, aldus het NPE-raadslid.

“Ik had heel veel berichtjes gekregen van vrienden die me zeiden om er vooral van te genieten, maar zo eenvoudig ligt dat niet. Ik heb wel genoten, maar op een andere manier. Je lichaam ziet af. De omstandigheden waren zwaar. Een hoge luchtvochtigheid en ruim 27 graden in de schaduw, terwijl je ook tussen vulkanisch gesteente fietst die ook nog eens warmte afgeeft. Het zweet gutste van onder mijn helm vandaan. Voortdurend drinken en je lichaam afkoelen is de boodschap. Gelukkig kreeg je ijsblokjes bij de bevoorradingsposten. Telkens stak ik eentje vooraan, eentje achteraan en eentje op m’n hoofd.”

Volledig scherm Christophe Vancoillie in Hawaii © RV

“Mijn grootste vrees was pech met de fiets. Fietsen is mijn minst goede onderdeel en daar zat ik toch wat mee in. Ik heb valpartijen gezien en mensen met pech, al bleef ik er gelukkig van gespaard. Pas bij de wisselzone wist ik dat het goed ging komen. Toen had ik weliswaar nog een marathon voor de boeg, maar ik wist dat ik de finisch zou halen als ik gewoon mijn ding deed. En dat is gelukt ook.” Na 11 uur en 51 minuten kwam Vancoillie over de meet in Kuna. “De ontlading was enorm. Al m’n krachten waren op, maar het is een fantastisch zalig gevoel om aan te komen. Ik ben mijn vrouw, mijn broer en zijn gezin en mijn coach ook enorm dankbaar voor de steun.”

Vancoillie is niet van plan om nog triatlons te doen. “Het is welletjes geweest. Ik heb het WK meegemaakt, waarmee ik al meer bereikt heb dan ooit de bedoeling was. De tijd is rijp om me terug wat toe te leggen op andere zaken. De agenda zal weer een pak vrijer worden, maar dat is nodig ook.” Behalve Vancoillie finishten ook veertien andere hobbytriatleten uit West-Vlaanderen. Tom Defoort deed het in 9 uur en vijf minuten en was daarmee de eerste provinciegenoot. Ook Liesbeth Verbiest, Steven Scherpereel, Jeffrey Sanders, Liesbeth Verbiest, Jolien Lewyllie, Bieke Trenson, Ken Demiddel, Kris Decaestecker, Johan Wyckaert, Michiel Battheu, Isabel Geerardyn, Lies Vermont en Jan De Maesschalck liepen de wedstrijd uit. De profs waren op zaterdag aan de beurt.

