Pittemnaar sterft bij arbeidsongeval met verhakselmachine

Roeselare Mensen in armoede kaarten impact van corona aan in vijf filmpjes

16 oktober Zes partners pakken uit met een campagne om armoede in Roeselare in de kijker te plaatsen. Ze maken daarvoor gebruik van vijf korte campagnefilmpjes die de komende dagen volop gedeeld zullen worden op sociale media. Aanleiding is de Werelddag van verzet tegen armoede op zaterdag 17 oktober. “Armoede is een schending van de mensenrechten”, zegt schepen van armoedebeleid Michèle Hostekint (Sp.a en De Vernieuwers). “Het is belangrijk dat we ons hier tegen blijven verzetten. Dit jaar moest het door corona anders, maar we focussen net op de invloed van corona op mensen in armoede.” Samen met mensen in armoede werden vijf speerpunten gekozen die de situatie van maatschappelijke kwetsbare mensen verbeteren in tijden van coronamaatregelen. Die werden in evenveel filmpjes gegoten. Zo wordt er onder meer gepleit voor face-to-face contact met dienst- en hulpverleners in tijden van quarantaine of lockdown, hamert men er op dat parken en speelpleinen open moeten blijven zodat wie klein woont of geen tuin heeft toch in openlucht kan ontspannen en ijveren ze voor meer inspanningen in de strijd tegen de digitale kloof, zeker als de scholen opnieuw sluiten.