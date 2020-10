Pittemnaar sterft bij arbeidsongeval met compostkeerder

Stijgende coronacij­fers nekken Griezelkli­niek

14:16 De Griezelkliniek, het Halloweenevent dat op 31 oktober georganiseerd zou worden in de vroegere rijkswachtkazerne langs de Mandellaan, is geannuleerd. Dat laten de organisatoren weten via hun Facebookevent. “Na veel wikken, wegen en aanpassen zijn we helaas tot de conclusie gekomen dat ons event niet kan doorgaan”, klinkt het. “Wij kunnen enkel de stad bedanken voor al hun moeite maar ook zij staan met de rug tegen de muur. De coronacijfers stijgen en de nieuwe regels zijn er om ons en degene rondom ons te beschermen. We willen toch iedereen bedanken die interesse toonde in de griezelkliniek en hopen dit in de toekomst alsnog te mogen waarmaken.”